Олег Мельниченко осмотрел открывшуюся после капремонта школу в Шемышейке Образование

Пенза, 18 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел открывшуюся после капитального ремонта школу в рабочем поселке Шемышейка.

Фото: Pnzreg.ru

«Осмотрел школу в Шемышейке, которая с сегодняшнего дня принимает учеников после капитального ремонта», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 18 ноября.

Он напомнил, что первоначально работы были рассчитаны на два года: сдать объект планировалось только в конце 2025-го.

«Но, поскольку это единственная школа в райцентре, мы понимали, насколько важна для учеников возможность заниматься в привычной обстановке. Поэтому сделали все возможное, чтобы учебное заведение привели в порядок намного раньше», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, местному бюджету была дополнительно предоставлена субсидия почти в 23 млн. рублей, чтобы успеть завершить капремонт в этом году.

«Министерство просвещения РФ поддержало нашу инициативу о перераспределении средств», — отметил губернатор.

Он уточнил, что отремонтирована кровля учебного заведения, модернизированы инженерные системы, проведена отделка помещений, закуплена новая мебель.

«Пообщался с ребятами, которые заняты освоением нового учебного оборудования. Пожелал им хорошо учиться, получать отличные оценки и найти занятие по душе, которое в дальнейшем может стать их профессией», — написал Олег Мельниченко.