Следователи начали проверку по информации в СМИ о ненадлежащем состоянии здания детсада в Чемодановке Образование

Пенза, 8 декабря 2024. PenzaNews. Следователи начали проверку по распространенной в СМИ информации о ненадлежащем техническом состоянии здания детского сада в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области.

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«Родители воспитанников детского дошкольного учреждения жалуются на нарушения температурного режима в группах, трещины в стенах, фундаменте и другие дефекты здания. Капитальный ремонт детского сада запланирован только на 2027 год», — говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по региону.

В нем поясняется, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание здания в надлежащем состоянии.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.