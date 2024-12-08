Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о нарушении прав воспитанников детсада в Чемодановке Образование

Пенза, 8 декабря 2024. PenzaNews. Прокуратура Бессоновского района Пензенской области организовала проверку по распространенной в СМИ информации о нарушении прав воспитанников детского сада в селе Чемодановка.

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«В связи с появившимися в средствах массовой информации публикациями о несоблюдении в дошкольном учреждении в селе Чемодановка Бессоновского района температурного режима по поручению прокурора региона Дмитрия Горшкова прокуратура Бессоновского района с привлечением специалистов контролирующих органов организовала проведение проверки», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что сотрудники прокуратуры встретятся с родителями воспитанников, проверят исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, проанализируют эффективность реализации органами управления образованием полномочий по своевременному приведению здания в нормативное состояние, оценят действия ответственных лиц при подготовке объектов социальной инфраструктуры к отопительному сезону.

«Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по завершении проверочных мероприятий», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что прокуратура также контролирует ход доследственной проверки, организованной по данному факту.