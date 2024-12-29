В Пензе с 1 января вырастет размер родительской платы за детсад и стоимость школьного питания Образование

Пенза, 29 декабря 2024. PenzaNews. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в детсадах Пензы, а также стоимость горячего питания для учащихся школ города будут увеличены с 1 января 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«С 1 января 2025 года стоимость горячего питания для обучающихся начальной школы будет увеличена до 99 рублей 76 копеек. Для обучающихся основной и средней школы стоимость завтрака повысится до 92 рублей, обеда — до 138 рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что родительская плата за детсад вырастет для детей до 3 лет, посещающих группы раннего возраста, до 120 рублей в день, для детей 3–7 лет, посещающих группы дошкольного возраста, до 132 рублей.

«Стоимость горячего питания для обучающихся 5–11 классов в образовательных учреждениях Пензы не изменялась с 2019 года. А родительская плата за присмотр и уход за детьми в детских садах — с 2018 года. При этом дотация, выделяемая на эти цели из городского бюджета, была увеличена на 30% 1 июня 2024 года», — отмечается в сообщении.