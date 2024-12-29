21:37:48 Воскресенье, 29 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе с 1 января вырастет размер родительской платы за детсад и стоимость школьного питания

13:28 | 29.12.2024 | Образование

Печать

Пенза, 29 декабря 2024. PenzaNews. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в детсадах Пензы, а также стоимость горячего питания для учащихся школ города будут увеличены с 1 января 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В Пензе с 1 января вырастет размер родительской платы за детсад и стоимость школьного питания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 1 января 2025 года стоимость горячего питания для обучающихся начальной школы будет увеличена до 99 рублей 76 копеек. Для обучающихся основной и средней школы стоимость завтрака повысится до 92 рублей, обеда — до 138 рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что родительская плата за детсад вырастет для детей до 3 лет, посещающих группы раннего возраста, до 120 рублей в день, для детей 3–7 лет, посещающих группы дошкольного возраста, до 132 рублей.

«Стоимость горячего питания для обучающихся 5–11 классов в образовательных учреждениях Пензы не изменялась с 2019 года. А родительская плата за присмотр и уход за детьми в детских садах — с 2018 года. При этом дотация, выделяемая на эти цели из городского бюджета, была увеличена на 30% 1 июня 2024 года», — отмечается в сообщении.

Читайте также
Из Пензенской области отправили более 5,3 тыс. мешков для волонтеров, собирающих мазут на Черноморском побережье Жительница Пензы лишилась квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам
В Лунинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины Житель Лунино по совету «сотрудника силового ведомства» взял кредит, продал автомобиль и перевел на неизвестный счет 1,7 млн. рублей
Жительница Кузнецка лишилась около 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Житель Пензенского района осужден за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама