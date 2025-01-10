«Старт» будет знакомить подростков с техническими специальностями с помощью виртуальной реальности Образование

Пенза, 10 января 2025. PenzaNews. Сотрудники производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко разработали инновационную программу «ПрофСтарт», благодаря которой подростки смогут познакомиться с техническими специальностями с помощью виртуальной реальности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Заречного Пензенской области.

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«Предполагается, что в течение 2025 года в ней примут участие около 500 человек. Как сообщает пресс-служба ПО «Старт», знакомство с производственными процессами будет происходить с помощью уникальных для Заречного методов. Впервые будут использоваться VR-технологии для опережающей профессиональной подготовки. В рамках проекта планируется проводить профориентационные мероприятия, мастер-классы для подростков с использованием виртуальной реальности. На занятиях школьники и студенты смогут погрузиться в цифровое пространство, чтобы попробовать свои способности в технических профессиях», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что проект «ПрофСтарт» является одним из трех заводских проектов-победителей грантового конкурса ГК «Росатом» «Социальные лидеры атомных городов».

«Он был разработан в рамках программы «Люди и города». Инициатива получила финансовую поддержку на реализацию в размере 500 тыс. рублей», — указано в сообщении.