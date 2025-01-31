В Пензе около 10 школ присоединились к проекту «Музыка вместо звонков» Образование

Пенза, 31 января 2025. PenzaNews. Около 10 школ Пензы присоединились к проекту «Музыка вместо звонков», который реализует Минпросвещения России совместно со всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

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«В Пензе сейчас около 10 учебных заведений приняли участие в проекте «Музыка вместо звонков», — сказал начальник управления образования города Юрий Каленов, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте Минобразования региона.

В нем отмечается, что с января по май текущего года мелодии звонков будут посвящены историческим датам и темам занятий «Разговоры о важном».

Проект «Музыка вместо звонков» был запущен в российских школах в ноябре 2024 года. В его рамках вместо традиционных звуков звонков звучат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.

Проект направлен на воспитание в школе гармонично развитой личности и приобщение детей к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов страны.