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Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о ненадлежащей организации питания в школе №11 Пензы

18:00 | 31.01.2025 | Образование

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Пенза, 31 января 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку по распространенной в СМИ информации о ненадлежащей организации питания в средней общеобразовательной школе №11 города Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о ненадлежащей организации питания в школе №11 Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Ленинского района Пензы с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации. По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что ситуация находится на контроле прокуратуры региона.

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