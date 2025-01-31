Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о ненадлежащей организации питания в школе №11 Пензы Образование

Пенза, 31 января 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку по распространенной в СМИ информации о ненадлежащей организации питания в средней общеобразовательной школе №11 города Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства.

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«Прокуратура Ленинского района Пензы с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации. По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что ситуация находится на контроле прокуратуры региона.