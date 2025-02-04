Прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства в деятельности Минобразования Пензенской области Образование

Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила нарушения бюджетного законодательства в деятельности министерства образования региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«Прокуратура области проверила исполнение требований законодательства при реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», предусматривающего мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Установлено, что министерство образования Пензенской области вопреки законодательству принимало решения о предоставлении субсидий подведомственным учреждениям и муниципальным образованиям по результатам рассмотрения заявок, не отвечающих предъявляемым требованиям, подписанных неуполномоченными должностными лицами, а также в отсутствие необходимых документов, гарантийных писем и муниципальных программ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов», виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде предупреждения.

«С целью устранения нарушений заместитель прокурора области внес представление министру образования Пензенской области. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений», — поясняется в тексте.