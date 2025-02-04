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Прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства в деятельности Минобразования Пензенской области

13:32 | 04.02.2025 | Образование

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Пенза, 4 февраля 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила нарушения бюджетного законодательства в деятельности министерства образования региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства в деятельности Минобразования Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура области проверила исполнение требований законодательства при реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», предусматривающего мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Установлено, что министерство образования Пензенской области вопреки законодательству принимало решения о предоставлении субсидий подведомственным учреждениям и муниципальным образованиям по результатам рассмотрения заявок, не отвечающих предъявляемым требованиям, подписанных неуполномоченными должностными лицами, а также в отсутствие необходимых документов, гарантийных писем и муниципальных программ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов», виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде предупреждения.

«С целью устранения нарушений заместитель прокурора области внес представление министру образования Пензенской области. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений», — поясняется в тексте.

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