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Ремонт школы в Знаменском завершен с опережением графика

16:10 | 05.02.2025 | Образование

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Пенза, 5 февраля 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт здания школы в селе Знаменском Башмаковского района Пензенской области завершен с опережением графика, учебный процесс возобновлен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Ремонт школы в Знаменском завершен с опережением графика

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В трехэтажном корпусе на 640 мест обновили кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку помещений. Сейчас в кабинетах и классах — новая мебель и оборудование. Также закупили новый спортинвентарь и модернизировали пищеблок», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что по программе «Развитие образования Пензенской области» на эти цели было выделено 97,6 млн. рублей.

«На базе школы функционирует лагерь труда и отдыха «Росток», который откроет свои двери для детей уже этим летом», — отмечается в сообщении.

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