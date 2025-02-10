В Пензенской области в 2025 году запланирован капремонт 15 школ Образование

Пенза, 10 февраля 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт 15 школ Пензенской области планируется провести в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

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«В программе [«Модернизация школьных систем образования»] примут участие восемь школ с одногодичным циклом выполнения работ в Белинском, Городищенском, Колышлейском, Кузнецкой, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском, Нижнеломовском районах», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что это школы в селах Студенки, Большой Труев, Малая Сердоба, Плесс, Наровчат, рабочем поселке Колышлей, а также в двух городах — Сурске и Нижнем Ломове.

«В 2025 году будет продолжен капитальный ремонт в пяти общеобразовательных организациях с двухгодичным сроком реализации», — добавляется в сообщении.

В тексте отмечается, что еще две школы — в Нижнеломовском и Пачелмском районах — планируется капитально отремонтировать согласно отбору, проведенному Минпросвещения РФ в 2024 году.