16:06:11 Вторник, 4 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области по нацпроекту «Молодежь и дети» запланирован капремонт в 15 школах

15:25 | 04.03.2025 | Образование

Печать

Пенза, 4 марта 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт запланирован в 15 школах Пензенской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области по нацпроекту «Молодежь и дети» запланирован капремонт в 15 школах

Фото: Pnzreg.ru

«По новому нацпроекту «Молодежь и дети» запланирован капремонт в 15 школах Пензенской области. Еще 8,5 тыс. учеников будут заниматься в обновленных классах», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 4 марта.

По его словам, с опережением графика модернизацию завершили в учебных заведениях Шемышейки, сел Никульевка, Знаменское и Высокое Башмаковского района — там дети уже посещают занятия.

«В шести школах региона капремонт только стартовал. Так, по моему поручению начали обновление школы №1 Пачелмы — в райцентре комплексно модернизируем образовательную инфраструктуру. Отремонтируем школу в селе Норовка Нижнеломовского района, этот объект на особом контроле. Все строительные работы и оснащение оборудованием нужно закончить к новому учебному году», — отметил губернатор.

«Завершим модернизацию губернаторского казачьего кадетского корпуса и начнем реконструкцию спортзала и создание автодрома в башмаковском многопрофильном техникуме. Также поручил готовить пензенский лесной колледж в Сосновоборске для участия в программе «Профессионалитет», — добавил Олег Мельниченко.

Читайте также
В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации двоих иностранных граждан В Мокшане водитель «УАЗа» сбил пожилую женщину
В Кузнецке полицейские задержали мужчину, который похитил из магазина на АЗС бутылку моторного масла Житель Наровчатского района лишился около 2 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах
До двух лет лишения свободы грозит работнику пензенского предприятия за кражу канистры со средством против вредоносных насекомых Житель Сердобска предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама