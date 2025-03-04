В Пензенской области по нацпроекту «Молодежь и дети» запланирован капремонт в 15 школах Образование

Пенза, 4 марта 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт запланирован в 15 школах Пензенской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«По новому нацпроекту «Молодежь и дети» запланирован капремонт в 15 школах Пензенской области. Еще 8,5 тыс. учеников будут заниматься в обновленных классах», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 4 марта.

По его словам, с опережением графика модернизацию завершили в учебных заведениях Шемышейки, сел Никульевка, Знаменское и Высокое Башмаковского района — там дети уже посещают занятия.

«В шести школах региона капремонт только стартовал. Так, по моему поручению начали обновление школы №1 Пачелмы — в райцентре комплексно модернизируем образовательную инфраструктуру. Отремонтируем школу в селе Норовка Нижнеломовского района, этот объект на особом контроле. Все строительные работы и оснащение оборудованием нужно закончить к новому учебному году», — отметил губернатор.

«Завершим модернизацию губернаторского казачьего кадетского корпуса и начнем реконструкцию спортзала и создание автодрома в башмаковском многопрофильном техникуме. Также поручил готовить пензенский лесной колледж в Сосновоборске для участия в программе «Профессионалитет», — добавил Олег Мельниченко.