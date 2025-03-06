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«Школа дронов» открыта в центре детского технического творчества Заречного

14:05 | 06.03.2025 | Образование

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Заречный, 6 марта 2025. PenzaNews. «Школа дронов» начала работу на базе центра детского технического творчества города Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

«Школа дронов» открыта в центре детского технического творчества Заречного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ученики «школы дронов» познакомятся с особенностями беспилотных летательных аппаратов, рассмотрят их виды, строение деталей и узлов. [...] От освоения теории и полетов на симуляторах учащиеся перейдут к пилотированию реальными FPV-дронами», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что «школа дронов» рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет.

«После обучения в «школе дронов» юные зареченцы смогут управлять физическими моделями дронов. А уже в следующем учебном году планируется организовать открытое первенство Заречного по управлению и программированию беспилотных летательных аппаратов, на которое будут приглашены учащиеся образовательных организаций Пензенской области», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что «школа дронов» в ЦДДТ начала работу благодаря победе учреждения в конкурсе Росмолодежи «Индекс мечтателя», по результатам которого был получен грант в размере 490 тыс. рублей.

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