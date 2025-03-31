Пензенские абитуриенты смогут пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС Образование

Пенза, 31 марта 2025. PenzaNews. Онлайн-встречи педагогов Российского института театрального искусства с абитуриентами из Пензенской области, желающими поступить в вуз, пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 23-25 апреля, лучшие участники онлайн-тура будут рекомендованы для следующих этапов отбора в ГИТИС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МТС, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«23, 24 и 25 апреля для школьников и студентов из Пензенской области пройдет онлайн-отбор на актерский факультет при участии старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерины Николаевой и преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Алексея Калинина. Регистрация доступна по ссылке . Желающим принять участие в этом отборочном туре необходимо заранее подготовить чтецкую программу, которая состоит из небольшой по объему басни, стихотворения и прозы. Дополнительно абитуриентам могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить танец», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на онлайн-консультации приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и ссузов, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.

«МТС и ГИТИС ежегодно дарят школьникам и студентам из Пензенской области возможность пройти онлайн-отбор в театральный вуз и получить наставления от опытных педагогов во время цифровых консультаций. Наш регион славится своими театральными традициями. Каждый год всегда много ребят из Пензы и районов области подключаются ко встрече и пробуют свои силы», — прокомментировал директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.