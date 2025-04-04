Олег Мельниченко посетил могилевский агролесотехнический колледж Образование

Пенза, 4 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил учреждение образования «Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени агролесотехнический колледж имени К.П. Орловского».

Фото: Pnzreg.ru

Главе региона показали недавно открытый тир для подготовки специалистов для лесной промышленности — егерей, а также производственные мастерские и центр компетенций, где обучение будущих работников аграрного сектора ведется на современном сельскохозяйственном оборудовании.

Учащиеся, прежде чем садиться за руль настоящей машины, отрабатывают навыки на симуляторах техники в виртуальной реальности.

На территории колледжа расположен музей под открытым небом. Среди экспонатов — немецкий железобетонный дот, который является частью исторической реконструкции Днепровского рубежа, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

При колледже есть зоосад, который служит учебной лабораторией для будущих специалистов лесного хозяйства. Основную часть территории занимают просторные вольеры, в которых живут обитатели белорусских лесов. Особая гордость — зубры, существование которых полвека назад было под угрозой.

В сентябре 2024 года студенты могилевского колледжа продемонстрировали глубокие знания и отличную практическую подготовку в конкурсной программе международного форума образования и бизнеса «Золотая пашня», состоявшегося в Мокшане Пензенской области.

Олег Мельниченко отметил, что регион готов перенять позитивный опыт подготовки студентов, учитывая, что подготовка специалистов лесного хозяйства ведется в пензенском лесном колледже.

«Наш колледж готовит специалистов лесопользования, в сфере сохранения флоры и фауны. Думаю, вам тоже будет интересно посмотреть, как организована работа в нашем уникальном учебном заведении, который действует на несколько соседних регионов», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.