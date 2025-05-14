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Пензенская студентка Дарья Сысоева успешно прошла отборочный тур в ГИТИС в рамках проекта «Поколение М»

16:50 | 14.05.2025 | Образование

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Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. Студентка из Пензы Дарья Сысоева успешно прошла отборочный тур в Российский институт театрального искусства в рамках проекта «Поколение М». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МТС, поступившем в ИА «PenzaNews».

Пензенская студентка Дарья Сысоева успешно прошла отборочный тур в ГИТИС в рамках проекта «Поколение М». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Встречи наставников ГИТИСа с абитуриентами из Пензенской области и других регионов Поволжья прошли 23, 24 и 25 апреля в формате онлайн на платформе «МТС Линк». Всего за три дня на консультации с педагогами подключились более 200 молодых талантов со всех регионов Поволжья. По итогам онлайн-встреч в число лучших вошла студентка из Пензы Дарья Сысоева», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что перед онлайн-отбором старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева провела творческую встречу с будущими актерами, дала советы и рассказала, как правильно выбирать материалы для прослушиваний; сами конкурсанты выбирали для своих выступлений стихи русских классиков, басни и песни.

«Каждый год студенты из Пензенской области активно участвуют в онлайн-проекте МТС и ГИТИС, и регулярно наши молодые таланты проходят на следующие стадии отбора. Наш регион славится своей театральной историей, а в пензенском областном драматическом театре свою карьеру начинали многие популярные артисты. Проект [...] всегда привлекает большую аудиторию, но главная изюминка — это, конечно же, возможность встретиться с педагогами и наставниками на платформе «МТС Линк». Не нужно никуда ехать, чтобы проявить себя. Достаточно просто подключиться онлайн», — прокомментировал директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.


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