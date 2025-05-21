Юрий Вяземский перед финалом игры «Умники и умницы Сурского края» в Пензе ответил на вопросы старшеклассников Образование

Пенза, 21 мая 2025. PenzaNews. Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, кандидат исторических наук, профессор Юрий Вяземский ответил на вопросы финалистов игры «Умники и умницы Сурского края» в центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский» в Пензе.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Встреча с членами жюри была организована перед началом финальной в текущем году игры.

Старшеклассников интересовали, в частности, вопросы, связанные с учебой, с работой в качестве ведущего телевизионной программы «Умницы и умники», а также с отношением к Пензе.

В завершение встречи заместитель председателя правительства региона Олег Ягов вручил Юрию Вяземскому трехтомное издание «История Пензенского края», а главному редактору передачи «Умницы и умники» Ирине Седовой — монографию историка Натальи Берляковой «В.О. Ключевский: историк, история, эпоха», сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.