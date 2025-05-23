По итогам конкурса инициатив родительских сообществ отмечено 10 проектов из Пензенской области Образование

Пенза, 23 мая 2025. PenzaNews. Десять родительских комитетов из Пензенской области получат денежные премии на реализацию своих инициатив по результатам второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ общества «Знание».

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Согласно итоговому протоколу, в категории, где премия составляет от 1 млн. до 2 млн. рублей, в число победителей вошла средняя общеобразовательная школа рабочего поселка Шемышейка имени Героя Советского Союза А.Т. Бодряшова с проектом «Создание притягательного пространства «Наука в тебе».

В категории с размером премии от 500 тыс. до 1 млн. рублей отмечены два учреждения региона: гимназия №42 города Пензы с проектом «Театральная мастерская смыслов «Крылья» и школа №2 Нижнего Ломова с инициативой «С прицелом в будущее».

Еще семь учреждений Пензенской области признаны победителями в категории, где размер премии составляет от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Это школа имени Героя Советского Союза И.И. Пушанина в селе Пушанино Белинского района (проект «Волейбольная площадка»), школа №60 города Пензы («Поколение Eureka: семейная академия знаний), классическая гимназия №1 имени В.Г. Белинского в Пензе («Вы еще не читаете? Мы идем к вам!»), школа села Знаменского Башмаковского района («СемьЯ и БПЛА»), школа №2 рабочего поселка Башмаково («Кулинарный досуговый клуб «Мастерок»), школа имени А.А. Столыпина села Неверкино («Венок дружбы»), школа села Телегино («Чистое поле родного села»).

Организатор конкурса инициатив родительских сообществ — общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России.

Его победителями признаны 1 тыс. 15 проектов из 85 регионов. Лидером по количеству победителей оказалась Республика Башкортостан, денежными премиями отмечены 74 проекта из этого региона. В топ-3 вошли также Краснодарский край (64 победителя) и Нижегородская область (37 победителей).

По итогам второго сезона денежную премию в размере до 2 млн. рублей получат 102 проекта. Награду до 1 млн. рублей завоевал 371 проект. Премией от 200 тыс. до 500 тыс. рублей отмечены 542 проекта. Средства на реализацию инициатив будут перечислены до 30 июня.