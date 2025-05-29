Победителем конкурса «Учитель года Пензенской области – 2025» стала Аннета Голованова Образование

Пенза, 29 мая 2025. PenzaNews. Учитель истории и обществознания средней школы №64 города Пензы Аннета Голованова одержала победу в конкурсе «Учитель года Пензенской области – 2025», итоги которого были подведены в центре культурного развития «Дом офицеров» в минувшую среду, 28 мая.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов вручил ей диплом победителя, ключи от автомобиля «Lada Granta» и сертификат на 150 тыс. рублей.

Второе место присуждено учителю русского языка и литературы средней школы №60 города Пензы Екатерине Удилиной. Она получила сертификат на денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей.

Третье место поделили три педагога: учитель информатики средней школы №16 города Кузнецка Наталья Загуменнова, учитель физики и математики средней школы рабочего поселка Шемышейка Евгений Тарасов и учитель русского языка и литературы многопрофильной гимназии №4 «Ступени» города Пензы Станислава Хлопаева. Им вручены сертификаты на 70 тыс. рублей.

Десять финалистов получили сертификаты на денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей.

Областной конкурс профессионального педагогического мастерства, который в этом году стартовал 1 марта и проводился в 36-й раз, является региональным этапом всероссийского конкурса «Учитель года».

Заключительный этап пройдет в Санкт-Петербурге осенью, Пензенскую область будет представлять Аннета Голованова, сообщает пресс-служба облправительства.