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Алексей Костин сообщил о планах по реконструкции теплицы дворца творчества детей и молодежи в Заречном

16:30 | 27.06.2025 | Образование

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Пенза, 27 июня 2025. PenzaNews. Реконструкцию теплицы дворца творчества детей и молодежи в Заречном Пензенской области планируется начать в 2026 году. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

Алексей Костин сообщил о планах по реконструкции теплицы дворца творчества детей и молодежи в Заречном

Фото: T.me/kostin058

«В нашем городе действуют детские и молодежные движения по разведению растений. Есть и квалифицированные педагоги, которые охотно займутся с детьми ботаническими исследованиями. Но здание теплицы при дворце творчества детей и молодежи давно пришло в негодность. Его построили в 1969 году и последний раз ремонтировали только 20 лет назад. С представителями благотворительного фонда «Атомный» и предпринимательского сообщества Заречного обсудили возможные планы по реконструкции и модернизации здания теплицы. Это место вдохновляет на самые смелые идеи. Например, появилось предложение дополнить пространство небольшим бассейном для выращивания водных растений, в том числе водяных лилий, и содержания черепах», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 27 июня.

По словам Алексея Костина, техническое задание на реконструкцию теплицы будет подготовлено к середине июля.

«В рамках него сделаем проект, определимся с объемами финансирования и в следующем году поэтапно начнем ее модернизировать. Помимо обязательных работ — восстановления пола, стен, остекления и так далее, было бы здорово провести здесь искусственное освещение, чтобы короткий световой день зимой не был препятствием для заботы о растениях», — отметил он.

Глава ЗАТО выразил уверенность в том, что обновленная теплица станет еще одним элементом в системе поиска своего призвания школьниками.

«Попробовав себя в роли ботаников, цветоводов, овощеводов, они смогут связать с этим делом свою судьбу и остаться жить в родном городе. В Заречном эти профессии востребованы, и есть пространство для самореализации», — подытожил Алексей Костин.


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