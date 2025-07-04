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В Пензенской области девять учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности

15:20 | 04.07.2025 | Образование

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Пенза, 4 июля 2025. PenzaNews. Девять учителей в Пензенской области получат премии в размере 200 тыс. рублей за достижения в педагогической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензенской области девять учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — пять педагогов из Пензы: учитель истории и обществознания классической гимназии №1 Марина Андронова, учитель изобразительных искусств школы №12 Наталья Золотцева, учитель начальных классов гимназии №44 Лилия Васильева, учитель начальных классов школы №60 Ольга Молчанова и учитель начальных классов школы №78 Марина Таланова.

Также будут поощрены учитель информатики школы №16 города Кузнецка Наталья Загуменнова, учитель иностранного языка школы имени П.А. Столыпина Никольского района Юлия Жаркова, учитель русского языка и литературы школы №1 рабочего поселка Чаадаевка Ольга Маракаева и учитель начальных классов школы села Покрово-Березовка Светлана Дмитриева.

Все они стали победителями конкурса, который проводился в Пензенской области в соответствии с указом президента РФ «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности».


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