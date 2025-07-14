Олег Мельниченко поручил начать капремонт школы имени П.А. Столыпина в Неверкино Образование

Пенза, 14 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил начать капитальный ремонт средней школы имени П.А. Столыпина в селе Неверкино.

Фото: Pnzreg.ru

«Лично контролирую сроки и качество модернизации значимых для жителей региона объектов. Сегодняшнюю рабочую поездку в районы области начал с посещения села Неверкино. Поручил провести капремонт школы имени Столыпина за счет средств, сэкономленных в результате проведения конкурсных процедур по объектам 2025 года. Начинаем работы на средства региона, продолжим на федеральные, с поддержкой министерства просвещения РФ. В школе учатся 450 ребят, сюда на школьных автобусах доставляют учеников из восьми населенных пунктов Неверкинского района. Нужно обеспечить качественный учебный процесс», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 14 июля.

Он добавил, что также в этом году муниципальному образованию выделено 37 млн. рублей на ремонт дорог.

«В райцентре уже окончены работы на улицах Полевой, Революционной и Молодежной, начат ремонт на улице Ленина», — отметил губернатор.

«Повышение качества жизни в районах области — одна из наших приоритетных задач», — подчеркнул Олег Мельниченко.