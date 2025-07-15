17:10:59 Вторник, 15 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов проконтролировал ход ремонта детсада №109 и школы №43 в Пензе

10:01 | 15.07.2025 | Образование

Печать

Пенза, 15 июля 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проконтролировал ход ремонта детского сада №109 и школы №43.

Олег Денисов проконтролировал ход ремонта детсада №109 и школы №43 в Пензе

Фото: T.me/denisov_ov

«На первом объекте подрядчик уже перекрыл кровлю, усилил конструкции, заменил окна, переустроил вентиляцию, системы водоотведения и отопления, электрику. Продолжается отделка внутри здания и фасада. Для групп закупили современное оборудование. Чуть позже заменим асфальтовое покрытие на территории и ограждение», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 14 июля.

Олег Денисов отметил, что капитальный ремонт дошкольного учреждения ведется с опережением графика.

«Надеемся, что детсад распахнет свои двери уже в начале октября», — добавил глава города.

По его словам, в школе №43 выполняется ремонт главной лестницы, по которой учащиеся не заходили в здание почти 10 лет.

«Исправляем эту ситуацию. Приводим в порядок пищеблок. Он станет значительно больше, в обеденной зоне смогут одновременно находиться до 120 ребят», — написал Олег Денисов.


Читайте также
В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе
В отношении жителя Нижнего Ломова, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Жительница Пензенского района лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
Региональный сосудистый центр больницы №6 получил новые прикроватные мониторы Жительница Мокшанского района получила 6,5 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама