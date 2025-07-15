Олег Денисов проконтролировал ход ремонта детсада №109 и школы №43 в Пензе Образование

Пенза, 15 июля 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проконтролировал ход ремонта детского сада №109 и школы №43.

Фото: T.me/denisov_ov

«На первом объекте подрядчик уже перекрыл кровлю, усилил конструкции, заменил окна, переустроил вентиляцию, системы водоотведения и отопления, электрику. Продолжается отделка внутри здания и фасада. Для групп закупили современное оборудование. Чуть позже заменим асфальтовое покрытие на территории и ограждение», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 14 июля.

Олег Денисов отметил, что капитальный ремонт дошкольного учреждения ведется с опережением графика.

«Надеемся, что детсад распахнет свои двери уже в начале октября», — добавил глава города.

По его словам, в школе №43 выполняется ремонт главной лестницы, по которой учащиеся не заходили в здание почти 10 лет.

«Исправляем эту ситуацию. Приводим в порядок пищеблок. Он станет значительно больше, в обеденной зоне смогут одновременно находиться до 120 ребят», — написал Олег Денисов.