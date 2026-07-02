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Ремонт детсада №1 в Неверкино планируется завершить с опережением графика

18:16 | 02.07.2026 | Образование

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Неверкино, 2 июля 2026. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту детского сада №1 в селе Неверкино Пензенской области планируется завершить досрочно. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

Ремонт детсада №1 в Неверкино планируется завершить с опережением графика

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Строительно-монтажные работы стартовали в начале февраля 2026 года. Первоначально сдача объекта была запланирована на 15 августа, однако подрядная организация ведет работы с опережением графика. Благодаря высоким темпам производства полное завершение ремонта ожидается уже в июле текущего года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 98%», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что общий объем финансирования работ по капитальному ремонту составил 23 млн. рублей.

«Параллельно со строительными работами ведется оснащение детского сада новым оборудованием. Закуплены современные комплекты мебели и техники для пищеблока и медицинского кабинета, установлено новое игровое и спортивное оборудование для уличной площадки, а также обновлена материально-техническая база групповых помещений», — отмечается в сообщении.


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