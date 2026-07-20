Суд обязал ПензГТУ отремонтировать общежитие на улице Антонова Образование

Пенза, 20 июля 2026. PenzaNews. Суд обязал Пензенский государственный технологический университет провести ремонтные работы в общежитии на улице Антонова.

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«Октябрьский районный суд Пензы рассмотрел иск прокурора Железнодорожного района Пензы, который просил провести ремонтные работы в студенческом общежитии по улице Антонова, 10, находящемся в оперативном управлении ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет». Несмотря на многочисленные обращения граждан о ненадлежащем состоянии жилого фонда общежития, необходимый ремонт не проводился, в связи с чем 9 января 2025 года ректору учебного заведения внесено представление, которое в полном объеме не исполнено. 15 августа 2025 года были выявлены новые серьезные нарушения, которые могли бы привести к причинению ущерба жизни и здоровью неопределенного круга лиц», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем отмечается, что ответчик в суде не отрицал наличие нарушений, пояснив, что часть из них устранена.

«Суд обязал ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» в течение 12 месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения провести ремонтные работы входной группы подъезда общежития по устранению разрушений в виде выбоин в бетонных основаниях ступеней, провести в подъезде ремонтные работы по покраске стен, побелке потолков, провести ремонтные работы кровли, вентшахт, цоколя и приямков», — сказано в тексте.

Из него следует, что представитель ответчика подал на решение суда апелляционную жалобу, которую облсуд оставил без удовлетворения.

«Решение вступило в законную силу 7 июля 2026 года», — уточняется в сообщении.