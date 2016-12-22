В Пензенской области по программе капремонта приведено в порядок почти 2 тыс. домов ЖКХ

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. 1 тыс. 860 многоквартирных домов общей площадью около 5 млн. кв. метров приведено в порядок в Пензенской области в рамках программы капитального ремонта за период с 2008 по 2016 годы. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин, выступая с докладом на последнем в текущем году заседании областного правительства в четверг, 22 декабря.

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«Улучшили жилищные условия более 212 тыс. человек», — уточнил он.

По словам Михаила Панюхина, в целом по Пензенской области объем финансирования по программам капремонта составил 3 млрд. 711 млн. рублей, причем около 2,6 млрд. рублей поступило из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы [...] в 2016 году выполнен капитальный ремонт в семи многоквартирных домах. Это шесть домов в городе Заречном и один — в Чаадаевском сельском совете Городищенского района», — сказал руководитель управления, отметив, что на эти цели было направлено 25,5 млн. рублей, а свои жилищные условия улучшили около 1,7 тыс. человек.

Он особо обратил внимание, что реализация программы позволяет обеспечить сохранность и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда, способствует внедрению ресурсосберегающих технологий и оснащению домов приборами учета.

Вторую часть своего доклада Михаил Панюхин посвятил переселению граждан из аварийного жилья, на которое с 2008 по 2012 годы было направлено более 2 млрд. рублей, из них 1 млрд. 652 млн. рублей составили средства Фонда ЖКХ, а оставшаяся сумма поступила из бюджетов муниципальных образований и региона.

«Приобретено 1 тыс. 909 квартир площадью 72,4 тыс. кв. метров, жилищные условия улучшили 4 тыс. 811 человек», — уточнил он.

Начальник управления ЖКХ добавил, что в период с 2013 по 2017 годы на территории Пензенской области в рамках региональных адресных программ запланировано к расселению 8 тыс. 729 граждан из 3 тыс. 716 квартир в 359 многоквартирных домах площадью около 136 тыс. кв. метров.

«Общая сумма затрат составит 4 млрд. 508 млн. рублей, в том числе 2 млрд. 414,8 млн. рублей — средства Фонда ЖКХ. По состоянию на 1 декабря текущего года, согласно отчетности, расселено 5 тыс. 920 жителей из 2 тыс. 363 жилых помещений общей площадью 87,1 тыс. кв. метров», — сказал Михаил Панюхин.

Он отметил, что, в частности, по этапу 2015–2016 годов завершена реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по трем городам — Пензе, Каменке и Сурску.

Руководитель ведомства пояснил, что по этапу 2016–2017 годов планируется расселить 1 тыс. 271 жилое помещение общей площадью 44 тыс. 882 кв. метра: на эти цели предусмотрено свыше 1,5 млрд. рублей.

«Заключено 194 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — сказал он.

Михаил Панюхин уточнил, что в Пензе заключено четыре контракта на строительство 12 многоквартирных домов общей площадью 43,6 тыс. кв. метра.

«Администрации Пензы необходимо принять исчерпывающие меры и в срок до 15 января 2017 года завершить мероприятия по вводу в эксплуатацию 7 многоквартирных домов площадью 28 тыс. 648,4 кв. метра», — подчеркнул начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Он напомнил, что плановая дата завершения расселения — до 1 сентября 2017 года.

По словам Михаила Панюхина, выполнение целевого показателя, установленного распоряжением правительства РФ, за 2016 год по состоянию на 1 декабря составило в Пензенской области: по общей площади расселяемых помещений — 88,45%, по численности подлежащих переселению граждан — 107,55%.

«Пензенская область занимает 20 место среди субъектов РФ, принимающих участие в мероприятиях по расселению аварийного жилья», — отметил руководитель управления.