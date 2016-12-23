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В Пензе из-за неразберихи с квитанциями за ЖКУ открыли горячую линию

08:50 | 23.12.2016 | ЖКХ

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Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Круглосуточная горячая линия по вопросам расчета оплаты за потребленные коммунальные услуги будет работать в Пензе по телефону: +7 (8412) 46-99-98 до конца 2016 года.

В Пензе из-за неразберихи с квитанциями за ЖКУ открыли горячую линию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе совещания, состоявшегося в минувший четверг, 21 декабря, вице-мэр Юрий Ильин обратил внимание на то, что она должна действовать и в январе, когда люди получат очередные квитанции за услуги ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе обсуждения сложившейся ситуации представитель центра «Самоучет» пояснил, что неверные суммы в платежных документах обусловлены переходом Сбербанка и «Почты России» на новое программное обеспечение. Одни реестры, которые получала организация, некорректно отображались; другие содержали только лицевые счета и суммы оплаты без показаний индивидуальных приборов учета. Кроме того, выяснилось, что большая часть денег в центр «Самоучет» не поступала, хотя потребители предъявляли чеки об оплате.

Согласно озвученным данным, еще одна проблема, с которой столкнулись жители — неправильно высчитанный объем потребленного ресурса в тех домах, где на одном виде услуги стоит два счетчика. Предположительно, когда в Сбербанке принимались показания, из-за нового программного обеспечения они поменялись местами.

Ожидается, что до начала нового расчетного периода все платежи будут разобраны, а ошибки, возникшие в пунктах приема платежей, устранены.

Как отметил Юрий Ильин, то, что исправленные вручную квитанции не принимают в пунктах оплаты, неправильно.

«Человек имеет право оплатить любую услугу в любом размере», — подчеркнул он.

Вице-мэр Пензы также призвал избавиться от мелкого шрифта в платежных документах.

«Людям, особенно пожилым, тяжело читать. Подумайте, как его поменять, но при этом вся информация на квитанциях должна сохраниться», — резюмировал он.
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