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«Комэнерго» оштрафовано на 40 тыс. рублей за качество воды на улице Зеленодольской в Пензе

13:46 | 25.12.2016 | ЖКХ

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Пенза, 25 декабря 2016. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил ООО «Комэнерго» два штрафа по 20 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Комэнерго» оштрафовано на 40 тыс. рублей за качество воды на улице Зеленодольской в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В отношении юридического лица было проведено два административных расследования, направленных на проверку качества питьевой воды», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что результаты лабораторных исследований питьевой воды, отобранной из квартиры №60 на улице Зеленодольской в Пензе не отвечали требованиям СанПиН по органолептическим и санитарно-химическим показателям.

«В отношении ООО «Комэнерго» было составлено два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде», — уточнили в пресс-службе, отметив, что в суде указанные в материалах факты нашли подтверждение.
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