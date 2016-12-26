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Пензенский губернатор рассказал, что делать с износом коммунальных сетей

17:54 | 26.12.2016 | ЖКХ

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Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился размышлениями о том, каким образом можно решить проблему высокого износа коммунальных сетей.

Пензенский губернатор рассказал, что делать с износом коммунальных сетей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Пензе, как и в Кузнецке, а также Сердобске и Нижнем Ломове, но особенно это касается Пензы, есть сети не только муниципальные, есть те, которые относятся к «Т Плюс». Мы настаиваем, чтобы эта компания по своей программе закладывала денежные средства на капитальный ремонт сетей», — сказал глава региона в ходе пресс-конференции, состоявшейся в областном правительстве в понедельник, 26 декабря.

Он отметил, что объем средств на эти цели с каждым годом увеличивается, однако этого недостаточно.

«Поэтому задача муниципальной власти — побуждать через обращения в суды, прокуратуру, чтобы больше денег закладывали», — добавил Иван Белозерцев.

По его словам, еще один способ решения проблемы — передача объектов коммунальной инфраструктуры в концессию.

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«В Пензе завершаем работу по оформлению сетей и постановке их на учет, в том числе ЦТП [центральных тепловых пунктов] и земли под ними, чтобы рассмотреть вопрос о концессионном соглашении с одной из компаний, которая могла бы войти в этот проект и вложить средства в капитальный ремонт сетей», — пояснил губернатор.

Он высказал мнение, что также важно инициировать строительство модульных котельных в новых микрорайонах, на территории которых возводятся многоквартирные дома.

«Такие примеры есть», — отметил Иван Белозерцев, подчеркнув, что это позволяет «уходить от сетей с большой протяженностью и большой головной болью».

По словам главы региона, также муниципалитетам важно участвовать в федеральной программе, связанной с реформированием сетевого хозяйства, как это сделал Кузнецк, подавший соответствующую заявку.

«Это хорошие деньги. Если удастся их получить, будет здорово. Городу Пензе тоже нужно работать [в этом направлении]. Такую задачу поставил», — резюмировал Иван Белозерцев.
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