В Пензе с контейнерных площадок вывезут нереализованные елки ЖКХ

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился организовать вывоз елок, которые не удалось реализовать в преддверии Нового года, с контейнерных площадок, где их оставили как некоторые легальные продавцы, так и предприниматели, занимавшиеся несанкционированной торговлей.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в частности, большое скопление елок наблюдается во дворе дома №8 на улице Ленинградской.

«В целом организаторы елочных базаров — победители аукционов — 31 декабря привели в порядок территории, прилегающие к точкам продаж: убрали мусор, вывезли оставшиеся елки в зоопарк и церковные организации для празднования Рождества», — пояснили в администрации города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году на территории Пензы официально действовало 62 елочных базара, которые начали свою работу 9 декабря.