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Основные работы по уборке снега с улиц Пензы планируется провести ночью

13:04 | 07.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 7 января 2017. PenzaNews. Основные работы по ликвидации последствий утреннего снегопада в Пензе намечено провести в ночь на воскресенье, 8 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Основные работы по уборке снега с улиц Пензы планируется провести ночью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во всех районах города усилена работа по ликвидации последствий снегопада. Так, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, объекты малого и среднего бизнеса очищают внутридворовые проезды,тротуары и входные группы», — пояснили в администрации Пензы.

В пресс-службе отметили, что в Октябрьском районе задействовано 174 человека, в Железнодорожном — 138, в Ленинском — 163, а в Первомайском — 248.

В мэрии уточнили, что в общей сложности на дорогах работает около 70 единиц техники.

«Основной объем будет выполнен в ночное время суток. Для качественной работы спецтехники жителям города рекомендуется не оставлять свои автомобили на обочинах», — резюмировали в горадминистрации.
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