Для уборки снега на Привокзальной площади пять машин эвакуировали на штрафстоянку ЖКХ

Пенза, 8 января 2017. PenzaNews. Пять машин, мешавших уборке снега на Привокзальной площади в Пензе, эвакуированы на штрафстоянку в ночь на воскресенье, 8 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

В пресс-службе уточнили, что в ночное время администрацией Железнодорожного района Пензы, сотрудниками городского управления МВД России и МУП «Пензадормост» проводились мероприятия по очистке территории Привокзальной площади.

«За нарушение правил дорожного движения сотрудниками органов внутренних дел эвакуированы пять автотранспортных средств, после чего спецтехника МУП «Пензадормост» смогла беспрепятственно произвести работы по очистке территории от снега», — отметили в мэрии.

В администрации Пензы напомнили, что на территории Привокзальной площади с полуночи до 5.00 стоянка транспортных средств запрещена.