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Виктор Кувайцев проверил качество работ по ликвидации последствий снегопада в Пензе

12:32 | 08.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 8 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил качество работ по ликвидации последствий снегопада в рамках обхода дворовых территорий утром в воскресенье, 8 января.

Виктор Кувайцев проверил качество работ по ликвидации последствий снегопада в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

По итогам обхода во всех четырех районах города глава администрации отметил, что в тех местах, где личные автомобили пензенцев не создавали препятствий для техники, территории были расчищены.

Также Виктор Кувайцев обратил внимание на факты бездействия некоторых УК и ТСЖ, которые не смогли обеспечить качественную уборку вверенных им территорий. Среди них — ООО «УК «Звезда», ООО «УК «Альянс Плюс», ООО «УК «Сервисдом», ООО «Перспектива Плюс», МУП «Жилье-17», МУП «Жилсервис», ООО «МУП Октябрьского района», ООО «УК «Комфорт – Девелопмент», ООО «УК «Вера», ТСЖК «Дружба», ТСЖК «Союз», ТСЖ «Олимпийский», ООО «УК «Лев» и ООО «КБТ».

«Управляющим компаниям, ТСЖ необходимо ответственнее подходить к уборке снега, но и гражданам нужно понимать, что для полноценной уборки территорий личный транспорт необходимо убирать», — сказал мэр.

Он также поручил усилить работу по очистке автомагистралей, тротуаров, дворов, пешеходных зон, объектов бизнеса, которым не было уделено должное внимание, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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