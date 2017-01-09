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В Пензенской области утвержден порядок мониторинга состояния многоквартирных домов

11:06 | 09.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов (МКД), расположенных на территории Пензенской области, утвержден постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области утвержден порядок мониторинга состояния многоквартирных домов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Осуществление такого мониторинга необходимо для своевременного выполнения капитального ремонта общего имущества МКД и ежегодной актуализации соответствующей программы.

Согласно утвержденному порядку, наблюдение проводится в отношении всех многоквартирных домов на территории Пензенской области.

Исключение составляют МКД со степенью физического износа основных конструктивных элементов — крыши, стен, фундамента — выше 70%; дома, совокупная стоимость капремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем которых в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений превышает определенную нормативным правовым актом правительства Пензенской области; здания, в которых имеется менее трех квартир; дома, в отношении которых на дату утверждения или актуализации региональной программы капремонта приняты решения о сносе или реконструкции; а также расположенные на земельных участках, в отношении которых приняты решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд.

Мониторинг осуществляет Госжилстройтехинспекция Пензенской области на основании информации о техническом состоянии многоквартирных домов. При этом такие сведения направляются в ведомство лицами, осуществляющими управление МКД, или органами местного самоуправления муниципальных образований в срок до 15 июля года, предшествующего планируемому.

Госжилстройтехинспекция должна в 30-дневный срок провести визуальный осмотр домов, в отношении которых получены данные, и составить акт.

При необходимости будут сформулированы предложения о переносе сроков капремонта.

Вся информация о техническом состоянии МКД будет заноситься в реестр по мере поступления.
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