Дороги Пензы очистили после выпадения за сутки половины месячной нормы снега ЖКХ

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Коммунальные службы ликвидировали последствия обильного снегопада, обрушившегося на Пензу 7 января, когда за сутки выпало 18,7 мм осадков при месячной норме в 36 мм. К такому выводу пришел вице-мэр Юрий Ильин по итогам объезда города в понедельник, 9 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Центральные улицы, путепроводы и мосты полностью очищены. В настоящее время необходимо привести в нормативное состояние ширину проезжей части», — сказал он, комментируя увиденное.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Юрий Ильин отметил добросовестную работу ответственных служб, которые трудились в круглосуточном режиме, чтобы горожане могли нормально передвигаться по городу.