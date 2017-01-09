В Пензе суд оштрафовал управляющую компанию за комаров в подъезде ЖКХ

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил жилищно-эксплуатационному муниципальному унитарному предприятию №7 (ЖЕМУП №7) штраф в размере 11 тыс. 500 рублей за ненадлежащее содержание подъезда многоквартирного дома №8 на улице Бекешской.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, 16 ноября 2016 года в ходе административного расследования в доме были обнаружены комары.

«ЖЭМУП №7 определено временной управляющей организацией, ответственной за выполнение услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, оставшихся без управления, в том числе и дома №8 на улице Бекешской в Пензе», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что предприятие признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».