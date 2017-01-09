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Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах

17:00 | 09.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин проконтролировал работу управляющих компаний по уборке снега с внутридворовых дорог, очистке пешеходных дорожек и наледи с крыш в ходе рейда, проведенного в понедельник, 9 января.

Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах

Фото: Penza-gorod.ru

Он посетил дворы на улицах Ленинградской, Калинина, Бородина, 65-летия Победы, Ладожской и Циолковского, а также на 5-м Виноградном проезде.

«На некоторые управляющие компании были составлены протоколы об административных правонарушениях за несоблюдение правил благоустройства. Сейчас радует, что часть из них услышали нас и приступили к уборке», — отметил Юрий Ильин.

Вместе с тем замглавы администрации города добавил, что работа организована не в полном объеме.

«Некоторые дворы до сих пор не очищены от снега. К таким руководителям будем принимать меры административного воздействия», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии.
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