Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах
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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин проконтролировал работу управляющих компаний по уборке снега с внутридворовых дорог, очистке пешеходных дорожек и наледи с крыш в ходе рейда, проведенного в понедельник, 9 января.
Фото: Penza-gorod.ru
Он посетил дворы на улицах Ленинградской, Калинина, Бородина, 65-летия Победы, Ладожской и Циолковского, а также на 5-м Виноградном проезде.
«На некоторые управляющие компании были составлены протоколы об административных правонарушениях за несоблюдение правил благоустройства. Сейчас радует, что часть из них услышали нас и приступили к уборке», — отметил Юрий Ильин.
Вместе с тем замглавы администрации города добавил, что работа организована не в полном объеме.
«Некоторые дворы до сих пор не очищены от снега. К таким руководителям будем принимать меры административного воздействия», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии.