ФАС займется соглашением фирмы «Экопенза» и МУП по очистке города ЖКХ

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП по очистке города и ООО «Экопенза».

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Ранее в ведомство поступило обращение ООО «Экопром» в отношении МУП по очистке города по факту создания ограничений деятельности на товарном рынке по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Из информации, представленной МУП по очистке города, следует, что в рамках заключенного с ООО «Экопенза» соглашения организация выполняет работы по сортировке отходов, находящихся на полигоне, где свою деятельность осуществляет предприятие.

Как сообщает пресс-служба управления ФАС России по Пензенской области, федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года определено, что лицо не вправе осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности на конкретном объекте, если на нем уже работает другое юрлицо и индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию.

Таким образом, в действиях МУП по очистке города и ООО «Экопенза» усматриваются признаки нарушения закона «О защите конкуренции», выразившегося в заключении соглашения, которое приводит или может привести к ограничению конкуренции.