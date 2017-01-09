В Пензе около 30 протоколов составлено на УК из-за плохой уборки снега ЖКХ

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. 27 протоколов об административных правонарушениях составлено в отношении управляющих компаний в Пензе, которые не сумели организовать оперативную и качественную уборку дворовых территорий после обильного снегопада. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе совещания с представителями УК, состоявшегося в мэрии в понедельник, 9 января.

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Он добавил, что также были выписаны штрафы руководителям отдельных организаций.

«У тех управляющих компаний, которые плохо отработали в снегопад, нет четкого представления о действиях: как убирать квадрат, как распределять технику. И жалобы на отсутствие дворников или техники не принимаются», — отметил заместитель главы администрации города.

Юрий Ильин подчеркнул, что проверки будут проводиться ежедневно, при этом дворам, где ранее не справились с уборкой, планируется уделять особое внимание.

«Деньги, которые вы заплатите в виде штрафа, лучше потратьте на очистку своих территорий», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии Пензы.