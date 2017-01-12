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В Пензенской области утверждены новые региональные стандарты стоимости ЖКУ

19:44 | 12.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Изменения внесены в постановление правительства Пензенской области от 29 декабря 2015 года, которым были утверждены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на одного человека в месяц по муниципальным образованиям.

В Пензенской области утверждены новые региональные стандарты стоимости ЖКУ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эти стандарты используются при определении прав граждан на субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также при предоставлении мер социальной поддержки федеральным льготникам», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В ведомстве пояснили, что расчет новых региональных стандартов стоимости ЖКУ связан с изменением тарифов с 1 июля 2016 года и размера взноса платы на капремонт с 1 января 2017 года.
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