В Пензенской области утверждены новые региональные стандарты стоимости ЖКУ ЖКХ

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Изменения внесены в постановление правительства Пензенской области от 29 декабря 2015 года, которым были утверждены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на одного человека в месяц по муниципальным образованиям.

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«Эти стандарты используются при определении прав граждан на субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также при предоставлении мер социальной поддержки федеральным льготникам», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В ведомстве пояснили, что расчет новых региональных стандартов стоимости ЖКУ связан с изменением тарифов с 1 июля 2016 года и размера взноса платы на капремонт с 1 января 2017 года.