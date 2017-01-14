Андрей Гришин призвал УК и ТСЖ усилить работу по уборке сосулек и снега во дворах ЖКХ

Пенза, 14 января 2017. PenzaNews. Начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин призвал управляющие компании и товарищества собственников жилья усилить работу по сколу сосулек с крыш, а также обратить внимание на уборку дворовых территорий.

Фото: Penza-gorod.ru

«Под ногами чисто, необходимо усилить работу по сколу снежно-ледяных образований с кровель домов», — сказал он в ходе обхода территорий в субботу, 14 января.

По итогам проверки были составлены протоколы об административном правонарушении на ООО «Обслуживание жилого фонда — дома №№27 и 29 на улице Вяземского, ОАО «Жилье-24» — дом №39 на улице Луначарского, ООО «УК «Лев» — дом №43 на улице Луначарского и ЖСК «Кристалл» — дом №2 на улице Минской.

Кроме того, был выявлен ряд управляющих компаний и ТСЖ, на которые уже неоднократно составлялись протоколы, однако до настоящего времени они так и не начали осуществлять качественную уборку дворовых территорий.

В Железнодорожном районе такими являются ТСЖК «Дружба» — дома №№5, 5А, 17, 17А, 23 на улице Антонова, ТСЖК «Союз» — дома №№15, 25, 31, 43, 41 на улице Антонова, ТСЖ «Олимпийский» — дома №№19Б, 27, 29, 23А, 33, 35 на улице Антонова.

В Октябрьском районе обязательства не выполняют ТСЖ «Мир» — дом №11 на улице Ленина, ТСЖ «Луч» — дом №19 на улице Шмидта.

В Ленинском районе нарушения выявлены в ООО «УК «КБТ» — дом №9 на улице 8 Марта, ОАО «Жилье – 26» — дома №№3 и 7 на улице 8 Марта, ТСЖ «Солнечный» — на улице №27А, 8 Марта.

В Первомайском районе снег не убран в корпусах №№10, 13, 106, 137, 201, 203, 205 в Военном городке — ООО «УК «Звезда» и корпусе №149 в Военном городке и доме №14 на улице Воронова — ООО «УК «Альянс +», сообщает пресс-служба мэрии Пензы.