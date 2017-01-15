В Пензенской области в 2016 году капремонт проведен почти в 100 домах ЖКХ

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы на 2016–2017 годы выполнены на территории Пензенской области по итогам прошедших 12 месяцев в 98 МКД.

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Как сообщается на сайте Регионального фонда капремонта МКД, было приведено в порядок 47 кровель, 12 фасадов, внутридомовые инженерные системы в 20 домах, 133 лифта в 36 зданиях, 10 фундаментов и два подвальных помещения на общую сумму более 290 млн. рублей.

Кроме того, в 2016 году была выполнена замена 137 единиц лифтового оборудования в 20 многоквартирных домах Пензы на сумму около 230 млн. рублей из плана 2017 года.

Расходы на техническое обследование и разработку проектно-сметной документации составили более 5 млн. рублей.

Таким образом, в 2016 году капитальный ремонт выполнен на сумму около 524 млн. рублей.