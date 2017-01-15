14:39:38 Воскресенье, 15 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области в 2016 году капремонт проведен почти в 100 домах

09:50 | 15.01.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы на 2016–2017 годы выполнены на территории Пензенской области по итогам прошедших 12 месяцев в 98 МКД.

В Пензенской области в 2016 году капремонт проведен почти в 100 домах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте Регионального фонда капремонта МКД, было приведено в порядок 47 кровель, 12 фасадов, внутридомовые инженерные системы в 20 домах, 133 лифта в 36 зданиях, 10 фундаментов и два подвальных помещения на общую сумму более 290 млн. рублей.

Кроме того, в 2016 году была выполнена замена 137 единиц лифтового оборудования в 20 многоквартирных домах Пензы на сумму около 230 млн. рублей из плана 2017 года.

Расходы на техническое обследование и разработку проектно-сметной документации составили более 5 млн. рублей.

Таким образом, в 2016 году капитальный ремонт выполнен на сумму около 524 млн. рублей.
Актуальное
Читайте также
В Кузнецке мужчина задержан за рулем угнанного у сожительницы «ВАЗа» В Пензе женщину обокрал новый знакомый из бара
Все семеро погибших в автокатастрофе под Саратовом являлись гражданами Киргизии В Пензенской области пройдет образовательный форум школьников «Время действовать!»
Ледовое поле в ФОКе в Нижнем Ломове намечено залить до 17 января В Пензенской области в пяти образцах незамерзайки обнаружен метанол
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама