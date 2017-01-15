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Собираемость взносов на капремонт в Пензенской области превысила 80%

10:28 | 15.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Собираемость взносов в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, формируемый на счете регионального оператора, составила в Пензенской области по состоянию на 31 декабря 2016 года 81%, среди физлиц — 85,4%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Регионального фонда капремонта МКД.

Собираемость взносов на капремонт в Пензенской области превысила 80%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным организации, на конец прошлого года в суды были направлены заявления о взыскании с должников – физических лиц свыше 58 млн. рублей.

В отношении должников – юридических лиц направлены претензии на общую сумму почти 52 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам 2015 года собираемость взносов на капитальный ремонт в Пензенской области составляла 76%.
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