В Пензенской области сформирован реестр подрядчиков, имеющих право проводить капремонт ЖКХ

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. 28 подрядчиков включены в реестр организаций, которые могут проводить капитальный ремонт или техническое обследование многоквартирных домов в Пензенской области.

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«Теперь отбор подрядных организаций для проведения капитального ремонта проводится только по постановлению правительства РФ №615. В соответствии с этим постановлением проводится предварительный отбор организаций, а затем — аукционы из состава тех организаций, которые включены в реестр» — сообщила ИА «PenzaNews» заместитель начальника отдела модернизации жилищного фонда управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Ольга Шолохова.

Она уточнила, что предварительный отбор проходил по шести видам работ, при этом в Пензенской области организации поделены на четыре категории — те, которые выполняют капремонт общего имущества МКД, техоценку, ремонт и замену лифтов, осуществляют строительный контроль.

«Теперь региональный оператор может объявлять аукционы на проведение работ или технического обследования домов. По предмету объявленного аукциона могут заявиться только те организации, которые попали по нему в реестр», — пояснила собеседница агентства.

По словам Ольги Шолоховой, в ближайшее время планируется провести дополнительный отбор подрядных организаций для включения в реестр.

Она отметила, что сформированный реестр является действительным в течение трех лет.

«Срок начинает исчисляться от момента включения в реестр. […] По истечении этого срока организация должна опять заявиться», — резюмировала собеседница агентства.