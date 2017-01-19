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«Пензенская управляющая организация» оштрафована за бак с мусором на земле

17:59 | 19.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей назначено судом ООО «Пензенская управляющая организация» за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

«Пензенская управляющая организация» оштрафована за бак с мусором на земле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, нарушение было выявлено 22 ноября 2016 года при осмотре контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов у дома №7 на улице Бородина в Пензе.

«Площадка под контейнером не была оборудована бетонным или асфальтовым покрытием, а также не ограничена бордюром», — уточнили в ведомстве, отметив, что бак с отходами стоял прямо на земле, что не соответствует СанПиН.
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