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После вмешательства пензенских прокуроров произведен перерасчет за ЖКУ на 4,5 млн. рублей

10:50 | 20.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на сумму более 4,5 млн. рублей произведен в Пензенской области в 2016 году благодаря вмешательству прокуроров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

После вмешательства пензенских прокуроров произведен перерасчет за ЖКУ на 4,5 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения в деятельности управляющих организаций, касающиеся неправомерного начисления населению платы за коммунальные и жилищные услуги», — сказала собеседница агентства.

В качестве примера она привела Нижний Ломов, где в связи с бездействием УК и ТСЖ по заключению договоров с ресурсоснабжающей организацией, а также непредставлением документов на общедомовые приборы учета тепловой энергии начисления за отопление в отношении 13 домов производились по нормативу с учетом повышающего коэффициента.

«С целью устранения нарушений руководителям двух управляющих организаций, а также в девяти ТСЖ города Нижнего Ломова были внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — пояснила Светлана Артамонова.

Она добавила, что в Ленинском районе Пензы ОАО «Жилье-23» по ОЖФ вопреки требованиям законодательства в одностороннем порядке с 1 октября 2015 года увеличило размер платы за услуги по содержанию и ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении, на коэффициент инфляции.

«Аналогичные нарушения были установлены в деятельности управляющей организации ОАО «Жилье-26» по ОЖФ», — отметила старший помощник прокурора Пензенской области.

По ее словам, руководителям этих управляющих компаний были внесены представления, виновные лица привлечены к административной ответственности.

«Факты увеличения платы за содержание и ремонт в отсутствие решения общего собрания собственников многоквартирных домов в прошлом году выявлялись прокурорами Первомайского, Октябрьского, Железнодорожного районов Пензы. По всем случаям приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнила Светлана Артамонова.
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