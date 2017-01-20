После вмешательства пензенских прокуроров произведен перерасчет за ЖКУ на 4,5 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на сумму более 4,5 млн. рублей произведен в Пензенской области в 2016 году благодаря вмешательству прокуроров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения в деятельности управляющих организаций, касающиеся неправомерного начисления населению платы за коммунальные и жилищные услуги», — сказала собеседница агентства.

В качестве примера она привела Нижний Ломов, где в связи с бездействием УК и ТСЖ по заключению договоров с ресурсоснабжающей организацией, а также непредставлением документов на общедомовые приборы учета тепловой энергии начисления за отопление в отношении 13 домов производились по нормативу с учетом повышающего коэффициента.

«С целью устранения нарушений руководителям двух управляющих организаций, а также в девяти ТСЖ города Нижнего Ломова были внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — пояснила Светлана Артамонова.

Она добавила, что в Ленинском районе Пензы ОАО «Жилье-23» по ОЖФ вопреки требованиям законодательства в одностороннем порядке с 1 октября 2015 года увеличило размер платы за услуги по содержанию и ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении, на коэффициент инфляции.

«Аналогичные нарушения были установлены в деятельности управляющей организации ОАО «Жилье-26» по ОЖФ», — отметила старший помощник прокурора Пензенской области.

По ее словам, руководителям этих управляющих компаний были внесены представления, виновные лица привлечены к административной ответственности.

«Факты увеличения платы за содержание и ремонт в отсутствие решения общего собрания собственников многоквартирных домов в прошлом году выявлялись прокурорами Первомайского, Октябрьского, Железнодорожного районов Пензы. По всем случаям приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнила Светлана Артамонова.