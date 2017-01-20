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В Пензе осознают проблемы переселения из ветхого жилья и надеются на продление программы

17:51 | 20.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Власти Пензы неизбежно столкнутся с рядом трудностей при реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 2017 году в связи с ее завершением в сентябре. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации в пятницу, 20 января.

В Пензе осознают проблемы переселения из ветхого жилья и надеются на продление программы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Учитывая все объективные причины, 2017 год не будет таким как 2016-й. Сжатые сроки и удвоенное число переселяемых ставят администрацию города в жесткие рамки», — отметил он.

Виктор Кувайцев добавил, что проблемы, которые ждут Пензу, характерны и для других регионов.

«Несмотря на сложные экономические условия в стране, мы все-таки надеемся, что действие этой программы будет продлено», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, участники совещания обсудили текущую ситуацию.

В частности, было отмечено, что в настоящий момент проводится работа по розыску 117 собственников и нанимателей жилья, которое подлежит расселению. При этом чтобы переселить людей, необходимо соблюсти ряд юридических процедур, график исполнения которых в дорожной карте расписан по дням.

Кроме того, были затронуты проблемы ветхих домов, не включенных в программы капремонта и переселения — их насчитывается около 20.

Начальнику управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину поручено подготовить предложения на их счет на следующей неделе.
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