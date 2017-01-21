В Пензе выявлены недочеты в зимнем содержании дворовых территорий ЖКХ

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Специалисты управления ЖКХ Пензы совместно с работниками администраций районов города и управляющих компаний зафиксировали ряд недочетов в зимнем содержании дворовых территорий в ходе обхода, проведенного в субботу, 21 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, в Железнодорожном районе по итогам осмотра улиц Московской, Суворова, Чехова, Володарского и Октябрьской главам ООО «Железнодорожная» и ООО «МУП Железнодорожного района» были выданы предписания о ликвидации снежно-ледяных образований с кровель домов, обработке тротуаров и входных групп противогололедными средствами. Также им поручено убрать оставшиеся после новогодних праздников елки с внутридворовых территорий.

В Первомайском районе были отмечены результаты проведенной работы и зафиксированы лишь незначительные недостатки.

В Ленинском районе было выявлено пять фактов нарушений правил благоустройства со стороны владельцев объектов торговли. В зоне ответственности ООО «МУП Ленинского района» замечено два многоквартирных дома, на территории которых не проведены работы по очистке кровель от снежно-ледяных образований.

В Октябрьском районе были зафиксированы многочисленные нарушения, которые касаются колейности дороги, непроведения работ по вывозу снега, наличия сосулек и скопления снега на крышах домов и козырьках подъездов.

В частности, есть претензии к работе ОАО «Жилье-11» по ОЖФ в части содержания дворов по адресам: проспект Строителей, 11, улица Глазунова, 3 и 1, а также ООО «УК «Жилсервис», ООО «МУП Октябрьского района» и некоторым другим управляющим компаниям, сообщает пресс-служба мэрии.