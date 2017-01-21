Тема продления программы переселения нашла отклик на федеральном уровне — мэр Пензы ЖКХ

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Тема продления программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, которая завершает свое действие осенью 2017 года, нашла отклик на федеральном уровне. Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев, комментируя итоги работы дискуссионной площадки «Быть хозяином в собственном доме», состоявшейся в рамках XVI съезда «Единой России» в Москве в субботу, 21 января.

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«От председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрия Игоревича Азарова поступило важное политическое предложение по продлению программы переселения из ветхого и аварийного жилья до окончания 2018 года. Этот вопрос неоднократно поднимался нашим губернатором, администрацией города Пензы», — написал Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

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По его мнению, большое значение имеет то, что эта тема была поднята на важном партийном мероприятии.

«Проблема существует во многих регионах. Важно, что она нашла отклик на федеральном уровне», — отметил глава администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», программа XVI съезда «Единой России» рассчитана на два дня.

В его рамках планируется принять ряд кадровых решений. В повестке — избрание руководящих органов партии: Высшего и Генерального советов, председателя «Единой России», Центральной контрольной комиссии.