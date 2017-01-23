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ФАС уличила МКП «Теплоснабжение Пензы» в нарушении антимонопольного законодательства

09:47 | 23.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области признала действия МКП «Теплоснабжение города Пензы», выразившиеся в нарушении порядка ценообразования при расчете платы за горячее водоснабжение, злоупотреблением доминирующим положением на товарном рынке и нарушением федерального закона «О защите конкуренции».

ФАС уличила МКП «Теплоснабжение Пензы» в нарушении антимонопольного законодательства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе рассмотрения дела установлено, что МКП «Теплоснабжение города Пензы» при расчетах с исполнителями коммунальных услуг за декабрь 2015 года и январь 2016 года определяло плату за поставленную горячую воду без учета установленного управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по региону.

В ведомстве пояснили, что применение в расчетах объема тепловой энергии, затраченной на подогрев воды исходя из показаний приборов учета, не соответствовало требованиям действующего законодательства и повлекло увеличение платы для ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний.

«В целях прекращения ущемления интересов потребителей комиссией пензенского УФАС России принято решение выдать МКП «Теплоснабжение города Пензы» предписание», — добавили в пресс-службе.
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