В ПГУ планируется готовить кадры для ЖКХ ЖКХ

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Подготовку специалистов для сферы жилищно-коммунального хозяйства планируется осуществлять на базе Пензенского государственного университета. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

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«На сегодняшний день Пензенский государственный университет разрабатывает обучающие программы. […] Будет открыт факультет по обучению сотрудников для жилищно-коммунального хозяйства», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве во вторник, 24 января.

Как пояснила ИА «PenzaNews» начальник отдела по связям с общественностью ПГУ Наталья Толкачева, представители факультета экономики и управления вуза провели консультации с ведомством о возможности подготовки кадров для сферы ЖКХ.

«Университет готов подключиться к этому процессу, но для этого необходимо проведение целого ряда организационных процедур, как, например, лицензирование образовательных программ, подготовка учебных планов и так далее. Это займет определенное время. В целом вуз поддерживает эту идею — помочь области получить грамотных специалистов в этой сфере», — прокомментировала она.